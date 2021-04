La Sardegna resta agli ultimi posti in Italia per percentuale di vaccini fatti alla popolazione. E poco si sa sulle somministrazioni di Pfizer (o Moderna al massimo) ai pazienti fragili, ovvero coloro che hanno patologie importanti. Le chiamate sembrano ferme. Per questo il capogruppo del Pd, Gianfranco Ganau, ha presentato un’interrogazione al presidente Christian Solinas e all’assessore alla Sanitò, Mario Nieddu.

Ganau chiede in primo luogo di sapere “se sia stato approntato un calendario aggiornato delle vaccinazioni dei cittadini vulnerabil e se sia stato predisposto un sistema di chiamate e/o di prenotazione per i cittadini con esenzione per patologia”. Tutti questi soggetti, a differenza dell’adesione volontaria sulla piattaforma di Sardegna Salute, non si possono prenotare per le inoculazioni delle dosi. Stanno aspettando chiamate che non sembrano arrivare. Ganau chiede ancora di sapere “le ragioni del grave ritardo£ dei pazienti cosiddeti fragili “rispetto alle vaccinazioni domiciliari dei soggetti non autosufficienti e/o impossibilitati a raggiungere i cosiddetti hub”.