È caos politico a Valledoria, in Gallura, dopo l’insulto che un consigliere di maggioranza nei confronti della vicesindaca, Claudia Spezziga. “Lei non capisce un c…”, sarebbe stata la frase pronunciata nei confronti della donna, esponente dei Riformatori. Così, almeno, ha raccontato la stessa esponente della Giunta, 32 anni, avvocata, annunciando le dimissioni.

I fatti sono accaduti qualche sera nel campo sportivo, sempre stando al racconto della vicesindaca e delegata allo Sport. È successo che il Comune ha deciso di sfrattare una società per il mancato pagamento di 700 euro. Del caso se ne stava occupando la Spezziga, insultata dal consigliere di maggioranza. Ci sarebbe un testimone, Danilo Stangoni, presidente del gruppo sportivo al centro dello scontro con l’amministrazione. L’assessora ha lasciato la Giunta non senza contestare il sindaco Paolo Spezziga. “Mi ha turbato – ha scritto l’avvocata dimissionaria – la tua totale indifferenza verso l’accaduto e verso una giovane donna sbeffeggiata pubblicamente da alcuni tuoi collaboratori”.

A prendere posizione in difesa della vicesindaca sono stati i vertici dei Riformatori, Aldo Salaris e Vincenzo Corrias, rispettivamente coordinatore regionale e provinciale dei Riformatori. I due si sono detti “perplessi” per “la posizione poco chiara del primo cittadino” e hanno bollato come “inaccettabile” l’insulto “sessista e politico” rivolto all’assessora dimissionaria.