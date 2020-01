Doppia seduta del Consiglio regionale con l’attenzione rivolta ai collegamenti per la Sardegna. La conferenza dei capigruppo ha stabilito che il prossimo appuntamento sarà per il 24 gennaio quando l’assemblea di via Roma si riunirà per discutere una mozione (Agus primo firmatario) sull’imminente scadenza del regime di continuità territoriale aerea, con l’impossibilità di prenotare biglietti aerei nei voli di linea in partenza dal 17 aprile 2020 nelle rotte soggette a oneri di servizio pubblico da e verso gli scali isolani e sugli obiettivi di legislatura in tema di trasporto aereo e diritto alla mobilità. All’ordine del giorno anche un’altra mozione (primo firmatario Moriconi) sulla valutazione degli effetti dell’accordo tra Stato e Regione del 7 novembre 2019 e la una risoluzione, approvata all’unanimità dalla Seconda commissione, sulla necessità di adoperarsi con urgenza per la salvaguardia dei posti di lavoro nella vertenza Auchan-Conad. Entrambe le mozioni sono state presentate con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio regionale.

La conferenza dei capigruppo, presieduta dal presidente del Consiglio Michele Pais, ha anche deciso che lunedì 3 febbraio si terrà la seduta statutaria che sarà dedicata alla vertenza sui costi dei trasporti marittimi. La seduta sarà preceduta, a partire dalle 11, da un’assemblea aperta anche ai parlamentari sardi, ai sottosegretari, ai rappresentanti del Cal e dell’Anci e agli europarlamentari eletti in Sardegna.

LEGGI ANCHE: Consiglio regionale sul caro traghetti. Invitati al confronto gli eurodeputati