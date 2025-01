Todde, martedì la Giunta per le elezioni. Sorgia: “Strano che il Consiglio possa decadere per questo”

Dopo il clamore, scontatissimo, suscitato dal provvedimento del Collegio di garanzia per le elezioni della Corte d’appello di Cagliari, che ha dichiarato decaduta la presidente della Regione Alessandra Todde, si comincia a ragionare sulle cose da fare, peraltro anche velocemente. La procedura prevede che gli atti del Collegio passino alla Giunta delle elezioni del consiglio regionale che dovrà istruire la pratica. Questa, una volta definita, passerà al presidente del consiglio regionale Piero Comandini che dovrà convocare l’assemblea per una presa d’atto della disposizione dei giudici, ovvero, accettare la decadenza della Todde.

In teoria, ma solo in teoria, un percorso facile facile. In realtà non sarà così. Intanto perché la governatrice, nel ribadire la sua fiducia nell’operato della magistratura, ha annunciato che ricorrerà contro il provvedimento e ha già affidato l’incarico al suo team di legali. Un’azione che farà scattare la sospensiva e che, di conseguenza, non dovrebbe comportare alcun problema all’amministrazione regionale, impensabile una vacatio, pur se limitata nel tempo.

Martedì mattina, non oltre, il presidente della Giunta delle elezioni, Giuseppe Frau (Uniti per la Todde), convocherà la prima seduta in cui sarà esaminata la situazione, documenti alla mano. “Vorrei vedere e leggere la pratica – dice Alessandro Sorgia (Lega), uno dei componenti – preferisco non commentare. Anche se mi sembra strano che un consiglio regionale possa decadere per questioni del genere. Però, le norme ci sono e vanno rispettate. Io stesso, ogni qualvolta sono stato candidato, ho nominato un mandatario e controllato rigorosamente le spese. Ma non voglio andare oltre, aspetto di vedere le carte”. Altri membri della Giunta non rispondono neanche al telefono. Fra due giorni se ne saprà di più.