Todde dichiarata decaduta, M5s: “Continueremo a lavorare per il bene dei sardi”

“Il Gruppo Movimento 5 stelle esprime la sua vicinanza e assicura piena fiducia alla Presidente Alessandra Todde. Siamo certi che la nostra governatrice saprà chiarire tutte le contestazioni nelle sedi competenti e saremo sempre al suo fianco in questo percorso, con grande rispetto e massima fiducia nel lavoro della magistratura”. Così in una nota il Gruppo M5S commenta la notizia della decadenza di Alessandra Todde.

“Nel frattempo – proseguono gli M5S -, in un periodo in cui la Sardegna attende riforme importantissime, continueremo a lavorare per il bene dei sardi e per la Sardegna. Il nostro obiettivo resta perfettamente in linea con le dichiarazioni della Presidente”.

Vicinanza anche dall’ assessora degli affari generali, personale e riforma della Regione Mariaelena Motzo e dagli onorevoli Sebastian Cocco, Valdo Di Nolfo e Giuseppe Frau: “Uniti per Alessandra Todde ribadisce pieno sostegno alla presidente – scrivono in una nota – e condivide totalmente il suo pensiero caratterizzato da equilibrio, piena fiducia nella magistratura e forte determinazione nel proseguire l’azione politica e amministrativa volta a trovare le giuste soluzioni alle numerose criticità che affliggono i sardi come la sanità e il lavoro. Siamo fiduciosi nella conclusione positiva di questa vicenda”.

Il consigliere Salvatore Cau ha affidato al proprio profilo social il messaggio di vicinanza alla governatrice: “Il movimento civico Orizzonte Comune (i quattro componenti del gruppo consiliare regionale, l’assessore regionale del turismo, i sindaci, gli amministratori locali ed i sostenitori), pur nel rispetto del lavoro svolto dalla Commissione di garanzia elettorale, esprime la massima vicinanza e solidarietà alla Presidente Alessandra Todde – scrive su Facebook Cau-, nella certezza che possa dimostrare nelle sedi opportune, la correttezza dell’interpretazione fornita dai suoi consulenti sulle modalità di rendicontazione delle spese elettorali, così da poter proseguire con forza il programma di riforme per cambiare e modernizzare la Sardegna”.