Domenica e lunedì di urne aperte. Succede in tutta Italia, dove si vota anche per le Regionali e le Comunali. Nell’Isola, invece, l’appuntamento è doppio perché alla consultazione sul taglio dei parlamentari sono state accorpate le elezioni suppletive per un posto a Palazzo Madama nel collegio di Sassari, dopo la morte della senatrice Vittoria Bogo Deledda. Per le Amministrative bisogna invece attendere il mese prossimo.

I seggi aprono domenica 20 settembre alle 7 del mattino e chiudono alle 23. Il giorno successivo si può votare dalle 7 alle 15. Sul referendum la scehda è di colore azzurro. Il quesito riguarda il taglio di 345 parlamentari. Una robusta dieta dimagrante che M5s vuole per ridurre i costi; il fronte del No sostiene invece che così facendo si azzoppa soltanto la democrazia.

Per il Senato la scheda è gialla. Pd e Movimento Cinque Stelle corrono insieme a Leu, Progressisti, Centro Democratico e Demos per sostenere Lorenzo Corda, presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Sassari. Carlo Doria, docente universitario e primario di Ortopedia delle Cliniche universitarie, rappresenta il centrodestra, sostenuto da Lega, Psd’Az, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Udc, Riformatori, Cambiamo, Sardegna 2020. C’è poi il penalista Agostinangelo Marras, sostenuto da Italia Viva, Italia in Comune, Più Europa e Partito liberale. Corre da solo medico del Psi, Gian Mario Salis.