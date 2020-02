“Con un emendamento che ho sottoscritto e che è stato approvato nelle commissioni Bilancio e Affari costituzionale alla Camera, abbiamo previsto la nomina del Commissario straordinario entro giugno 2020, per gli interventi sulla rete viaria in Sardegna. Un percorso già iniziato con il ministro Toninelli e che prosegue ora con solerzia”: lo dichiara la portavoce Paola Deiana, capogruppo della commissione Ambiente alla Camera. “Un intervento necessario, anche alla luce dei dati emersi nel nuovo report sulle infrastrutture strategiche presentato ieri in commissione ambiente, che evidenzia un gap tra lo stato di avanzamento dei lavori delle infrastrutture del nord e quelle di sud e isole. Con la nomina del Commissario portiamo avanti il nostro impegno per rendere più efficienti le infrastrutture e accelerare i lavori su tutta la rete viaria della mia regione”, conclude la portavoce.

L’annuncio dell’arrivo del commissario entro giugno – notizia di cui la Regione dice di non esserne a conoscenza – ha suscitato l’immediata replica dell’assessore regionale dei Lavori pubblici, Roberto Frongia. “Ci aspettiamo che il commissario straordinario per le infrastrutture in Sardegna sia il presidente della Regione, Christian Solinas, come chiesto formalmente al governo e recepito in un ordine del giorno della Conferenza delle Regioni – ha evidenziato l’esponente della Giunta – Se fosse vero auspico che questa nomina non sia differente rispetto all’indicazione che abbiamo dato a suo tempo, comunicata ai due ministri che nel tempo si sono susseguiti (Toninelli prima e De Micheli poi) e allo stesso premier Conte e recepita dalla Conferenza delle Regioni. Il commissario straordinario non può che essere individuato nella figura del presidente”.

Frongia ricorda come la nomina di un commissario per le principali opere viarie dell’Isola nasca dalla necessità di garantire alla Sardegna standard minimi di percorribilità e sicurezza delle strade. “I ritardi che scontano alcune tra le opere più importanti della viabilità sarda – spiega l’assessore – oltre ad aggravare il deficit infrastrutturale del territorio, finiscono per acuire l’incidentalità”.