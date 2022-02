Stadio del Cagliari, non passa l’emendamento Pd sui 30 milioni per l’impianto

Non è passato in Aula l’emendamento del consigliere del Pd, Piero Comandini, per stanziare 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 in favore del Comune di Cagliari per la realizzazione del progetto del nuovo stadio del Cagliari. Durante l’esame della manovra 2022 da oltre 9 miliardi, il dem ha comunque lanciato un appello all’assessore al Bilancio, Giuseppe Fasolino: “Resta il problema di uno stadio, di un’opera pubblica che meritano la città di Cagliari e la Sardegna. Si faccia parte attiva per organizzare una riunione tra Regione, società Cagliari Calcio e Comune di Cagliari, per fare il punto sul cronoprogramma, per capire quali siano le criticità che fino a oggi hanno impedito la realizzazione dello stadio, e per farsi facilitatore per portare a termine il progetto”.

Intanto, i lavori dell’Aula sono stati rinviati a questo pomeriggio alle 16 per mancanza del numero legale. In discussione, l’articolo 3 in materia di lavori pubblici, stasera si dovrebbe arrivare all’approvazione dell’articolo 4 in materia di sanità e politiche sociali.