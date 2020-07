La delibera era stata approvata il 23 giugno scorso, ora – a tre giorni dalla scadenza del bando – la gara indetta dalla Regione per l’affidamento del lancio della campagna turistica promozionale post pandemia “Sardegna sicura”, che nelle intenzioni del presidente Christian Solinas doveva partire a luglio, si è conclusa: lo spot sarà trasmesso per una settimana dalle reti Mediaset nel mese di agosto, mentre già da un mese su tutte le reti nazionali si alternano gli spot ‘acchiappaturisti’ di Regioni come le Marche, la Basilicata, il Friuli Venezia Giulia o la Puglia (al momento regina dei numeri tra le mete delle vacanze degli italiani).

Ad aggiudicarsi il bando, come riporta oggi La Nuova Sardegna, è stata la concessionaria di Canale 5, Publitalia, che ha presentato l’offerta più vantaggiosa per soddisfare i criteri previsti dal bando: 65 passaggi televisivi ad agosto per sette giorni nelle fasce di maggior ascolto: 12-15 e 20-22.30, con l’obiettivo di raggiungere almeno il 30 per cento dello share medio mensile. La proposta di Publitalia ha sbaragliato la concorrenza e quindi lo spot sarà trasmesso da Canale 5, Italia Uno, Rete Quattro e dalle altre reti del gruppo Mediaset, presenti sul satellitare terrestre

Sarà, invece, la società di marketing Sportnet di Torino, azienda specializzata – come si legge nel sito ufficiale – nel marketing e web marketing per hotel, destinazioni turistiche, enti, operatori e associazioni che operano nel turismo, a occuparsi di piazzare lo stesso spot sui media internazionali online in Francia, Gran Bretagna e Germania per il secondo bando, anche questo da 40mila euro come quello nazionale.

Il video da 30 secondi è stato autoprodotto dalla Fondazione Film commission ed è pronto, ma non sarà svelato prima di qualche giorno, per la prima volta dal sito ufficiale della Regione e sui canali Facebook e Instagram. Per ora, in attesa della presentazione ufficiale, si sa solo che è stato montato con alcuni fotogrammi dei film più celebri girati in Sardegna e immagini simbolo delle bellezze ambientali e del patrimonio culturale. Tra gli obiettivi, dichiarati nel bando della Regione, quello del riposizionamento della Sardegna nello scenario nazionale e internazionale e proporre ai potenziali turisti l’immagine che trascorreranno le vacanze in una meta sicura e ideale per l’alta qualità della vita, dell’aria e dell’acqua, del cibo e dei rapporti umani.