Sport in Sardegna, il ministro Abodi: “Eventi per trainare il turismo. Entro il 2025 i lavori per il nuovo stadio”

di Aurora Vinci

La Sardegna si candida a diventare un punto di riferimento per i grandi eventi sportivi, unendo sport e turismo come motori di crescita per l’isola. Questo l’obiettivo emerso dall’incontro voluto dall’assessore del Turismo Franco Cuccureddu, che ha visto la partecipazione del ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, insieme al Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi e al Presidente regionale del Coni Sardegna Bruno Perra.

“La Sardegna, negli ultimi anni, si è candidata a ospitare grandi eventi sportivi sia nazionali che internazionali. Questo percorso ha già portato risultati importanti, ma vogliamo continuare su questa strada – ha dichiarato l’assessore al Turismo –. I grandi eventi hanno il potere di attrarre flussi significativi, sia direttamente, con atleti e appassionati, sia indirettamente, grazie alla visibilità globale garantita dalle trasmissioni”.

Al centro dell’incontro l’organizzazione di grandi eventi sportivi e la necessità di preservare la competitività dell’Europa, dell’Italia e della Sardegna in questo settore: “Dobbiamo evitare che l’Europa, e l’Italia in particolare, perdano la capacità di organizzare grandi eventi a favore di competitor come il mondo arabo, che può contare su risorse economiche enormi – ha continuato Cuccureddu -. Un esempio è il Rally mondiale, che si terrà per la prima volta a Riad con un contratto quinquennale a cifre fuori dalla nostra portata”.

Il ministro Abodi ha evidenziato l’importanza di una visione integrata e sistematica, che coinvolga istituzioni, regioni, comuni e realtà private: “Dobbiamo lavorare per un bene comune, unendo le forze per valorizzare lo sport come strumento di promozione del territorio e crescita sociale”, ha dichiarato.

Il ministro ha anche discusso il progetto per il nuovo stadio, esprimendo ottimismo per il futuro: “Ci auguriamo che quest’anno sia quello decisivo per consentire l’avvio dei lavori, con l’obiettivo di iniziare il cantiere entro la fine del 2025”. Ha poi sottolineato l’importanza del progetto del palazzetto dello sport a Cagliari: “Oltre al nuovo stadio, stiamo seguendo direttamente anche il tema del palazzo dello sport, su cui abbiamo lavorato intensamente nei mesi scorsi”.

La conferenza di oggi ha evidenziato l’impegno della Sardegna nel diventare un polo di riferimento per i grandi eventi sportivi, con l’ambizione di unire sport e turismo per alimentare la crescita dell’isola. Questo obiettivo, condiviso dall’assessore Cuccureddu, dal ministro Abodi e dalle principali autorità sportive locali, segna un passo importante verso il consolidamento della Sardegna come destinazione di rilevanza internazionale.