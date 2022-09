Solinas segnalato all’Autorità: “Fa promesse elettorali su nuovi ospedali e assunzioni”

“Le pubbliche amministrazioni, ai sensi della legge 28/2000 e della 8171993 non possono svolgere attività di comunicazione e di propaganda, ancorché inerente la loro attività istituzionale. L’astensione deve riguardare ‘tutte le attività non indispensabili’ ed è in vigore dalla data di convocazione dei comizi. E invece: domani mattina la presidenza della Regione, la Ares (la Asl unica del centrodestra) e la Asl del Medio Campidano celebreranno la ‘posa della prima pietra’ dell’ospedale di San Gavino. Un’attività comunicativa evidentemente fondamentale che non poteva assolutamente essere rimandata di qualche giorno senza creare chissà quale disagio ai cittadini sardi”. La denuncia arriva da Francesco Agus, il capogruppo dei Progressisti che ha presentato un esposto al Corecom Sardegna, il Comitato regionale di controllo sulla comunicazione, Autorità di garanzia, per far venire alla luce l’episodio “di propaganda” vista la coincidenza con il voto del 25 settembre.

“È evidente come in realtà si tratti solo di un pretesto per utilizzare il ruolo istituzionale per il proprio tornaconto elettorale – prosegue Agus -. Più o meno quello che ha già fatto due giorni fa a Cagliari, anche se con pochissimo successo e rilevanza mediatica. Probabilmente i mezzi di informazione si sono accorti che i due tomografi consegnati all’ospedale Brotzu non fossero in realtà niente di speciale e che strumenti simili siano già disponibili anche in studi privati a pochi chilometri dall’ospedale. E che palesemente la conferenza stampa fosse solo un modo per provare a propinare ai sardi le solite bugie: ‘Nuovi ospedali!’, ‘Nuove assunzioni!’, ‘Subito gli atti aziendali!’, ‘Va tutto bene!'”.

I Progressisti fanno notare ancora: “Dal punto di vista elettorale siamo certi che questi abusi non porteranno nemmeno un voto al partito del Presidente: la Lega Nord, lo ricordiamo a chi volesse evitare di votare per lui. Come accadde al pastore della favola di Esopo nessuno crederà a chi si è fatto riconoscere nel recente passato per essere un bugiardo cronico”. Agus aggiunge: “Resta il fatto intollerabile del disprezzo della legge perpetrato da chi, ricoprendo un’alta carica, se ne sente dispensato. Per questo nelle prossime ore presenteremo un esposto al Corecom per segnalare la violazione”.

Infine “consigliamo al presidente di annullare la conferenza stampa in programma domani (23 settembre). Magari può trovare una scusa, come quelle che da tre anni gli impediscono di partecipare ai lavori del Consiglio regionale, della Giunta e della conferenza Stato Regioni”.