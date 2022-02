Solinas disattiva l’account ai dirigenti: vietato guardare le delibere di Giunta

Christian Solinas toglie uno strumento di lavoro ai dirigenti della Regione. Da qualche giorno, per ordine della presidenza, sono stati disattivati tutti gli account per accedere a Bgd, acronimo che sta per Borsa Giunta Digitale, ovvero il portale interno con cui si possono consultare le bozze delle delibere.

Da quando in Regione l’organizzazione degli uffici avviene in Rete, una mossa così non la ricorda nessuno. Ufficialmente il sistema Bdg è stato ‘spento’ “al fine di una riorganizzazione”. Ma proprio nell’era del digitale, sarebbe stato normale creare un accesso parallelo e provvisorio per non interrompere il servizio.

Solinas, evidentemente, non la pensa allo stesso modo. Non solo: dalla comunicazione inviata a tutti i dirigenti, si evince che la stessa riorganizzazione non è frutto di input lanciato dai tecnici. Lo staff di Bgd spiega che “le utenze sono stati disattivate su richiesta della Direzione generale della presidenza“.

Come Solinas intenda riorganizzare la Borsa Giunta Digitale non è dato saperlo. Anche perché lo strumento è stato pensato per facilitare la diffusione delle delibere mentre vengono preparate. L’obiettivo è rendere collegiale il lavoro, anche ai fini della trasparenza amministrativa. Il portale in questione è una sorta di archivio a tempo. Ragion per cui sfugge il motivo per cui Solinas stia secretando – perché di questo si tratta – gli atti destinati a diventare pubblici.

Va detto che su questo stesso versante, la mossa del governatore non è la prima. Nel 2019, qualche mese dopo l’inizio della legislatura, Solinas aveva messo la bando la consultazione delle delibere da parte dei cittadini. Sul sito istituzionale si leggeva solo il numero della delibera e l’oggetto. Ma il documento non era cliccabile. Per averlo bisogna mandare una mail in Regione che a sua volta ne spediva un’altra per avvisare dell’avvenuta pubblicazione.

È prassi, con questa maggioranza di centrodestra, che le delibere non siano immediatamente disponibili. Anche quelle dell’ultima seduta di Giunta, convocata il 25 febbraio scorso, per la maggior parte non sono cliccabili. Così almeno risulta da un controllo fatto da Sardinia Post alle 14.29. Adesso si è aggiunto l’argine costruito nei confronti dei dirigenti regionali, il braccio destro della politica. Ma non per Solinas, si ricava dalle decisioni che prende il governatore. Del resto la struttura parallela prevista dalla legge 10 sui maxi staff, si muove in questa stessa identica direzione: una scarsa fiducia verso i quadri in pianta organica a scapito dei fedelissimi da nominare.

Al. Car.