Le elezioni amministrative in 160 Comuni della Sardegna, previste per questa primavera, slittano al prossimo autunno, in una domenica ricadente nel periodo compreso tra il 24 ottobre e il 29 novembre, a causa dell’emergenza coronavirus. Lo ha stabilito una legge approvata questo pomeriggio all’unanimità dal Consiglio regionale. In apertura il presidente dell’assemblea Michele Pais ha chiarito che la legge non ha relatore perché è arrivata in Aula in base all’articolo 102 del regolamento con l’accordo di tutti i capigruppo, e ha invitato la Giunta ad esprimere il suo parere.

A nome dell’esecutivo, l’assessore degli Enti locali Quirico Sanna ha espresso parere favorevole. Successivamente il Consiglio ha approvato il passaggio agli articoli. Il presidente ha aperto quindi la discussione sull’art.1 e gli emendamenti collegati. Pais ha messo poi in votazione l’art.1 con gli emendamenti collegati, che sono stati approvati, e a seguire gli articoli 2 e 3 della legge. In sede finale, la legge è stata approvata all’unanimità con 50 voti.