Sinistra italiana, eletto il nuovo segretario regionale in Sardegna: ecco chi è

L’assemblea regionale di Sinistra Italiana in Sardegna convocata ieri pomeriggio a Tramatza, ha eletto all’unanimità Eugenio Lai nuovo segretario regionale. Si insieme ad Europa verde compone l’Alleanza Verdi e Sinistra.

Lai, 39 anni, sposato con due figli, attualmente è amministratore straordinario della porzione di Città metropolitana di Cagliari e sindaco di Escolca, è stato vicepresidente del Consiglio regionale e consigliere regionale per due legislature.

“Se vogliamo abitare in un un’isola che non sia più avvelenata da modelli di sviluppo basati sulla disuguaglianza sociale, l’oppressione e l’ingiustizia – ha detto – è urgente ricostruire una sinistra in Sardegna che rafforzi l’Alleanza Verdi e Sinistra, uno spazio plurale, progressista e democratico che dia ossigeno alla coalizione dell’uguaglianza e dell’autogoverno rappresentata dalla Giunta di Alessandra Todde”.

L’assemblea regionale di Sinistra Italiana in Sardegna ha espresso nel suo dibattito solidarietà e vicinanza politica alla lotta delle lavoratrici e dei lavoratori della Portovesme srl in presidio ieri di fronte ai cancelli dello stabilimento della multinazionale, dopo che l’azienda, lo scorso 20 dicembre, ha annunciato lo stop anticipato della produzione della linea zinco.

L’assemblea ha approvato un nuovo documento politico e programmatico che orienterà il lavoro politico nella costruzione di un soggetto politico ecologista, femminista e di sinistra, capace di offrire una proposta che combina giustizia sociale, climatica, diritti civili insieme alla lotta per la pace, contro le basi militari e per il diritto alla salute: “Una buona base sulla quale organizzare il lavoro politico per il futuro e un migliore insediamento del partito in Sardegna”.