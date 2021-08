Il primo eletto del Movimento cinque stelle in Sardegna, l’ex deputato Nicola Bianchi, torna in campo come aspirante sindaco nel suo paese. Il politico sardo ha annunciato la propria candidatura alla guida della lista civica “Sennori Protagonista” in vista delle elezioni amministrative del prossimo ottobre. “Il progetto nasce dalla volontà di andare oltre le ideologie e le sigle politiche per guardare ad un unico obiettivo, dare a Sennori una nuova amministrazione che metta al centro del proprio programma il miglioramento di ogni singolo aspetto della vita nella nostra comunità”, questo il manifesto politico della coalizione. Libero professionista, 41 anni, Nicola Bianchi nel 2011 si era candidato a sindaco con la bandiera pentastellata, non era riuscito a guadagnare la fascia tricolorte ma era stato il primo grillino a essere eletto in Sardegna e dopo l’esperienza da consigliere comunale aveva fatto il grande salto alla Camera diventando il primo deputato sennorese. Quella breve esperienza amministrativa nel suo paese si era però rivelata una “trappola” perché nel Movimento cinque stelle vigeva la rigida regola del limite dei due mandati: l’esser stato consigliere comuanle per meno di due anni (che per le regole M5s valeva quando un mandato dal 2013 al 2018 a Montecitorio) aveva reso impossibile una sua ricandidatura alla Camera.

Ora, dopo alcuni anni di attivismo fuori dalle istituzioni, si mette nuovamente in gioco e punta di nuovo alla poltrona da sindaco. “Abbiamo preso atto della necessità di dare un’alternativa credibile a Sennori – spiega -, mettendo insieme persone provenienti da storie politiche diverse ma animate dalla stessa passione e dalla voglia di mettersi al servizio del proprio paese”. Nella lista figurano consiglieri comunali uscenti, persone che hanno già ricoperto incarichi amministrativi e cittadini con ruoli attivi nella società civile. “Un’amministrazione comunale funziona meglio quando può garantire la trasparenza degli atti e delle scelte che vengono assunte – argomenta il candidato sindaco -, quando premia il merito e crea un’organizzazione del lavoro basata sull’efficienza“.