“Vincere per dare voce democratica al popolo italiano e mandare a casa il governo Conte, un inciucio di segreteria, combinato e mai consumato”. Carlo Doria, 54 anni, ortopedico, candidato dal centrodestra per le elezioni suppletive del collegio Senato di Sassari, Gallura e parte del Nuorese, infiamma il centrodestra.

Indicato dal presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, oggi è stato presentato ufficialmente nella sala Angioy del palazzo della Provincia di Sassari, alla presenza dello stesso Solinas. Sfiderà Lorenzo Corda, espressione dell’accordo tra Pd e M5S, e Agostinangelo Marras, replica renziana all’intesa giallorossa. Davanti alla nomenclatura regionale e locale del centrodestra, il medico ha detto di “sentire tutto il peso di questa indicazione”, affermando che “la Sardegna ha necessità di rappresentatività.

I nostri avversari vivono con preoccupazione le elezioni del mese prossimo, perché se vincessimo qui e in Veneto manderemmo a casa il governo”. Doria parla di autonomia e sanità, e quanto agli asset per lo sviluppo del nord Sardegna ritiene che siano “di valenza strategica nazionale”. Davanti agli alleati presenti oggi alla conferenza stampa, sorride anche Christian Solinas.

“L’entusiasmo testimonia che questa comunità ha ancora voglia di costruire per il bene non solo della Sardegna ma anche del Paese”, dice il governatore, intervenendo come segretario nazionale del Psd’Az, come ex senatore e come “amico ed estimatore di Carlo Doria, sul piano umano e professionale”. Bonifiche, riconversione industriale, turismo, primario, agricoltura, trasporti, sanità: Solinas indica le priorità del territorio e approfitta per incalzare Roma. “Ci sono tutti i presupposti perché lo sviluppo riparta da questo territorio, ma servono risposte urgenti”.