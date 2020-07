È destinata a un nuovo ribaltone la geografia degli enti locali in Sardegna che dopo la modifica della legge, in discussione in commissione Autonomia del Consiglio regionale, porterà a sei il numero delle province, rispetto alle quattro attuali, e consegnerà al territorio di Sassari lo status di Città metropolitana. Una legge che di fatto rende armonioso il rapporto tra maggioranza e opposizione che provano così a dare seguito, attraverso una serie di proposte di modifica del testo originario, alle richieste mosse direttamente dai territori. Avranno un ente intermedio la Gallura, l’Ogliastra e il Sulcis-Iglesiente che si aggiungono a quelli già esistenti di Nuoro, Oristano e Sud Sardegna. La Città metropolitana di Sassari comprenderà tutti i 66 Comuni che fanno parte dell’attuale provincia. Il documento in discussione sarà dunque una sintesi e l’obiettivo del presidente della Regione, Christian Solinas, e del centrodestra è portarlo in aula il tre agosto.

Secondo la nuova architettura istituzionale la Città metropolitana di Cagliari ha 17 Comuni, il Sud Sardegna 84, il Sulcis-Iglesiente 23, Oristano resta a 87, Nuoro passa a 51, l’Ogliastra 23, la Gallura 26 e la Città Metropolitana di Sassari 66. Ancora da definire il capoluogo del Sud Sardegna che non potrà più essere Carbonia: Sanluri potrebbe essere la soluzione, anche a compensazione del fatto che il Medio Campidano è l’unico ente intermedio regionale non ripristinato. Anche se prima del passaggio in Aula, in commissione ci sarà quella dei sindaci Campidanesi che, forse fuori tempo massimo, chiederanno di essere protagonisti del nuovo cambiamento.