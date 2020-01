Tutti i ricorsi elettorali ancora in piedi saranno discusse tutte in una sola udienza: il 5 marzo. Lo ha stabilito, secondo quanto riporta il quotidiano La Nuova Sardegna, il Consiglio di Stato, che ha inserito in solo fascicolo le cinque cause ancora pendenti e mesi fa respinte dal Tribunale amministrativo regionale. A ricorrere in appello sono stati gli ex consiglieri regionali dell’Upc Antonio Gaia e Pierfranco Zanchetta, Marzia Cillocu, candidata non eletta dei Progressisti alle Regionali del 2019, gli ex capogruppo nella scorsa legislatura Pietro Cocco, Partito democratico, e Luca Pizzuto, Leu, e Andrea Tunis candidato della lista Sardegna 20Venti. L’anno scorso, in primo grado, i ricorsi erano stati tutti respinti.

LEGGI ANCHE: Nessun ribaltone in Consiglio regionale. Il Tar respinge i ricorsi, la Lega resta