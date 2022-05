Scorrimento graduatorie in Aspal e Laore: “Dai concorsi già fatti 100 assunzioni”

Dai concorsi già fatti nelle agenzie regionali Aspal e Laore verranno assunte altre cento persone. Lo ha detto l’altro giorno l’assessora al Personale, Valeria Satta, sentita in audizione nella commissione Lavoro del Consiglio regionale, presieduta da Franco Stara (Udc).

Aspal è l’agenzia regionale per le Politiche attive del lavoro; Laore si occupa invece di sviluppo in Agricoltura. Il provvedimento per la stipula dei nuovi contratti non sarà l’unico. Con la Omnibus 2, il nuovo assestamento di bilancio atteso nelle prossime settimane, ci sarà un fondo per le stabilizzazioni “in Sardegna ricerche (partecipata della Regione) e in Agris”, altra agenzia del settore agro-zootecnico.

Non si fermeranno nemmeno i concorsi. Di qualche giorno fa quelli in Consiglio regionale (qui tutte le indicazioni), ma a sentire la Satta ci saranno nuove chiamate al lavoro pure negli assessorati. La Dg degli uffici del Personale, Silvia Cocco, ha poi precisato i termini della promessa fatta dall’esponente leghista. “I tempi per lo svolgimento e la conclusione dei concorsi – ha dichiarato la direttrice generale – non sono in linea con le urgenze dell’Amministrazione ma l’aver ricominciato le selezioni concorsuali ci dà fiducia perché non possano ripetersi le grave carenze negli organici che oggi si registrano in tutto il sistema Regione”.

Stando ai numeri dati dalla Satta, questo 2022 saranno firmate 400 assunzioni tra Amministrazione regionale e Corpo forestale. “Ma 282 sono già fatte“, quindi restano 118 posti.

[Nella foto l’assessorato al Personale]