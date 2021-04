“La conferma della zona rossa in Sardegna è figlia diretta della disastrosa gestione della pandemia da parte della Giunta regionale. Ora serve un cambio di passo per non compromettere la stagione estiva”. Così, in una nota congiunta, i deputati sardi del Pd, Andrea Frailis, Gavino Manca e Romina Mura, commentano la nuova ordinanza che lascia invariate le restrizioni in Sardegna.

“Siamo il territorio italiano con l’Rt più alto – spiegano i deputati dem -, a conferma che qui fin dall’inizio della pandemia sono stati dati degli indirizzi inadeguati. Negli ultimi mesi sono fallite tutte le strategie che avrebbero dovuto metterci in sicurezza dopo il raggiungimento della zona bianca. La sanità sarda sta collassando mentre la maggioranza di centrodestra sembra impegnata solo nella moltiplicazione delle poltrone da spartire e nella resa dei conti interna dopo lo scandalo di Sardara. L’estate sta arrivando e serve un’inversione di rotta se non vogliamo condannare definitivamente l’economia isolana. I cittadini e gli imprenditori sono sfiancati da questa situazione. È il momento dell’impegno e della responsabilità”, concludono Fralis, Manca e Mura.