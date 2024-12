Sanità, respinta la mozione di sfiducia a Bartolazzi. Il Campo largo blinda l’assessore, il centrodestra attacca a testa bassa

Il centrosinistra ha respinto la mozione di sfiducia contro l’assessore alla Sanità Armando Bartolazzi, durante un acceso dibattito tenutosi nell’aula consiliare temporaneamente spostata a Palazzo Bacaredda. In realtà c’erano pochi dubbi sul fatto che la mozione potesse passare e lo stesso capogruppo di FdI in Consiglio, Paolo Truzzu, aveva precisato maliziosamente: “In quest’aula la maggioranza difenderà a spada tratta Bartolozzi. Ma nei corridoi del Consiglio le dichiarazioni sono di tutt’altro tenore, e lo sappiamo. L’assessore è sfiduciato dalla sua stessa maggioranza e non può restare al suo posto”.

La mozione, presentata dalle opposizioni e definita “di censura” da regolamento, è stata bocciata con 34 voti contrari e 21 favorevoli. Il Campo largo quindi ha blindato l’assessore come anticipato ieri da Alessandra Todde. La presidente della Giunta aveva sottolineato tra le righe – ma non troppo – quanto la blindare l’assessore, espressione del M5s, significasse proteggere la stessa maggioranza. “Difendere Bartolazzi significa difendere il lavoro importante fatto finora”, aveva detto al termine del vertice di ieri.

Il dibattito è durato per tutta la mattinata senza grandi tensioni, ma con un’accesa conclusione durante l’intervento finale di Bartolazzi e le successive reazioni dell’opposizione. L’assessore ha difeso il suo ruolo affermando: “La mia dignità di uomo non è negoziabile, a nessun livello politico. Se devo continuare a lavorare in Sardegna, questo concetto deve essere ben chiaro”.

Stefano Tunis di Sardegna al Centroventi20 ha risposto duramente prendendo di mira il carattere dell’assessore: “Lei è una persona permalosa, e per la politica questo non va bene. Evidentemente c’è qualcosa di irrisolto”. Anche Truzzu ha attaccato: “Non mettiamo in dubbio le sue capacità professionali, ma non è in grado di fare l’assessore”.

Dalla maggioranza è invece arrivata una decisa difesa di Bartolazzi, con Alessandro Solinas (M5s) che ha criticato la mozione definendola priva di sostanza politica: “Pensate davvero di sfiduciare un assessore in carica da soli otto mesi? Quale grado di disonestà intellettuale serve per portare avanti questa narrazione?”. Anche Roberto Deriu, capogruppo del Partito democratico, ha ironizzato sulla mozione, accusando l’opposizione di non voler affrontare le reali responsabilità delle difficoltà sanitarie nell’isola: “Oggi avete fatto semplicemente una gara poetica, perché questa mozione non arriva da nessuna parte”.