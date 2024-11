Sanità, quasi 1,9 milioni di euro per servizi alle comunità del Gennargentu Mandrolisai

Dalla Regione uno stanziamento di 1.897.500 euro alla Comunità montana del Gennargentu Mandrolisai per migliorare l’offerta del sistema sanitario territoriale attraverso il potenziamento dei servizi di assistenza e di cure domiciliari integrate.

Nel progetto territoriale all’interno delle misure per le aree Snai, ossia della Strategia nazionale aree interne si attiva la convenzione con la ASL 3 sul rafforzamento dei servizi essenziali. In particolare si potenzia la sanità territoriale per il ruolo di importanza fondamentale nelle zone con una bassa densità di popolazione e una limitata accessibilità ai centri urbani più grandi.

Si tratta di un percorso strategico dedicato al Gennargentu Mandrolisai per arrestare e invertire le problematiche legate al calo demografico grazie a un migliore sistema dei servizi alla cittadinanza, più efficienti e accessibili con un modello di nuovo welfare di Comunità.

Non solo: è prevista l’attivazione della figura dell’infermiere di famiglia e di comunità, l’avviamento di servizi di teleassistenza e telemedicina e altre azioni che coinvolgono il sistema territoriale. “Avere in tutti i territori i servizi essenziali – dichiara l’assessore regionale alla Programmazione e bilancio Giuseppe Meloni – permette di garantire a tutti i cittadini le stesse opportunità rispondendo, come in questo caso, a proposte progettate dalle stesse comunità che ben conoscono le loro capacità e necessità”.