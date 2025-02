Riorganizzazione sanità, testo in Consiglio entro febbraio. Il centrodestra chiede di sentire prima anche i direttori delle Asl

“Portare il testo in Aula entro la fine del mese? Sì, stiamo cercando di accelerare, anche per venire incontro alla richiesta in questo senso della presidente Alessandra Todde“. Così Carla Fundoni (Pd), presidente della commissione Sanità del Consiglio regionale, al termine dell’ennesimo ciclo di audizioni sul testo dell’esecutivo per la riorganizzazione del sistema sanitario in Sardegna.

“Ringrazio tutti i componenti della Commissione, perché abbiamo fatto davvero un buon lavoro in queste due settimane – spiega la dem -. C’è unità d’intenti, sono sicura che otterremo il testo migliore da portare in aula per la discussione”. In realtà qualche problema all’interno della Commissione c’è, perché le opposizioni a questo punto dell’iter pretendono che siano sentiti, prima che si concluda definitivamente il capitolo audizioni, anche i direttori generali delle Asl, grandi assenti nelle convocazioni della commissione (e molto interessati al testo, visto che la riforma prevede l’azzeramento degli attuali vertici delle aziende sanitarie).

“È una richiesta che avevamo avanzato da tempo, quando si stavano calendarizzando le audizioni – spiega Umberto Ticca, capogruppo dei Riformatori -. Oggi scopriamo che le riunioni di fatto sono arrivate alla fase conclusiva, ma mancano appunto i direttori delle Asl”. Questione, questa, che verrà discussa in una riunione dell’ufficio di presidenza della commissione, convocata per questo pomeriggio: “Oggi abbiamo terminato le audizioni che erano state già calendarizzate dalla scorsa settimana – fa sapere Fundoni -. Abbiamo una riunione con l’ufficio di presidenza per organizzare i lavori e per affrontare il discorso direttori generali”.