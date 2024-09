Rinnovabili, Todde: “Lavoriamo per legge robusta che resista alle impugnazioni e tuteli il paesaggio”

Gli incontri con i sindaci per una condivisione delle informazioni e quindi tracciare la mappa con le aree idonee e quelle non idonee oltre che le vincolate. E poi la necessità di dare ambe a una legge che “sia in grado di resistere alle impugnazioni e tuteli il territorio”.

A delineare questo scenario è la presidente della Regione Alessandra Todde nella giornata di incontri con i sindaci dell’area metropolitana di Cagliari. “ll lavoro è già stato fatto e anche gli incontri con i sindaci sono stati fatti – ha sottolineato -. Qui non si sta chiedendo modificare il Puc ma condividere informazioni in modo che quello che possiamo fare sia puntuale. L’obiettivo della legge non è limitarsi alle aree idonee, ma vuole identificare quelle non idonee e quelle vincolate”.

Una mappa precisa per quella che sostiene, “possa essere una maggior difesa del territorio”. Quanto alla proposta di legge popolare Pratobello 2024, la presidente rimarca che “si tratta di una moratoria pura, noi, invece, lavoriamo per una legge che sia robusta, che resista alle impugnazioni e tuteli il territorio”.

Nel corso dell’incontro alla fiera di Cagliari il diniego della sindaca di Domus De Maria Maria Concetta Spada “a Domus De Maria non ci sono aree idonee”, la posizione di Walter Cabasino sindaco di Pula: “Non possiamo pensare che l’energia debba essere prodotta sempre in casa degli altri. Noi siamo per la transizione energetica, però per che tenga conto delle reali esigenze della Sardegna, quindi siamo contro la speculazione energetica”.

Barbara Pusceddu, sindaca di Sinnai e sottoscrittrice della lettera contro l’impugnazione della moratoria da parte del Governo ha ribadito che “l’autonomia speciale deve essere garantita soprattutto quando si parla di utilizzo di un territorio così fragile come quello della Sardegna, che ha necessità di essere tutelata dal punto di vista paesaggistico, naturalistico, turistico, produttivo e soprattutto ambientale ed energetico”.