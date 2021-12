Regione taglia i fondi al Ctm, Progressisti: “L’assessore spieghi questo scippo”

Subito la convocazione in commissione Trasporti dell’assessore regionale, dei sindaci di Cagliari e Quartu, dei rappresentanti della Città metropolitana e dei sindacati: “L’idea della Regione di tagliare le risorse destinate al Ctm, azienda di trasporto pubblico locale ai vertici delle classifiche nazionali per servizi ai cittadini, è improponibile e fuori da ogni ragionamento”, sottolinea il gruppo dei Progressisti in Consiglio regionale: “Talmente improponibile che anche il primo cittadino del capoluogo, Paolo Truzzu, si rende conto, finalmente, del trattamento riservato alla città da quello che dovrebbe essere un governo ‘amico’. Servono azioni concrete: non devono essere le cittadine e i cittadini a pagare le possibili frizioni nel centrodestra alla guida della città e della Regione dovute al recente rimpasto deciso dal sindaco ai danni della Lega, partito dell’assessore regionale ai Trasporti”.

“Quattro milioni in meno all’azienda nel biennio 2022-2023 – continuano i Progressisti – significherebbero una drastica riduzione dei servizi e dei collegamenti non solo su Cagliari ma per tutta la Città metropolitana e andrebbe a colpire migliaia di persone che ogni giorno utilizzano i mezzi pubblici contribuendo a diminuire il traffico privato su un’area che conta oltre quattrocentomila abitanti: una decisione che, se confermata, andrebbe contro ogni logica, in un periodo in cui chi governa pro-tempore la Regione si riempie la bocca di slogan a favore della mobilità sostenibile”.

A questo si aggiunge un altro aspetto come sottolineano i consiglieri regionali: “Visto che il Ctm è una delle poche aziende pubbliche ad avere da anni i bilanci in attivo, frutto di gestione oculata e scelte politiche precise, a passare sarebbe l’idea che chi lavora bene non vede riconosciuto il proprio impegno. Non vorremmo, poi, che dietro questa scelta ci sia la volontà di indebolire il capoluogo della Regione, che peraltro non sembra beneficiare delle stesse attenzioni che il centrodestra sta dedicando ad altre aree urbane a esempio nella ricerca di finanziamenti a valere sul Pnrr”.