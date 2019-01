Luca Zaia, il governatore del Veneto, è in Sardegna per sostenere la campagna elettorale di Christian Solinas, il candidato presidente del centrodestra alle Regionali del 24 febbraio. Solinas gioca in casa a Poggio dei Pini, borgo a qualche chilometro da Cagliari nel Comune limitrofo di Capoterra, dove Zaia è arrivato alle 14 (nella foto).

Il senatore del Psd’Az e il governatore della Lega faranno un sopralluogo nell’area dove la Giunta Pd di Capoterra “vuole realizzare un viadotto definito dai cittadini di rara bruttezza”, spiegano dall’ufficio stampa di Solinas. Poi ci sarà un buffet elettorale nel centro sportivo di Poggio “devastato dall’alluvione del 2008 e risistemato grazie a un finanziamento chiesto dal senatore”. Ai giornalisti, Zaia ha detto: “Con la Lega e il Psd’Az al governo dell’Isola, i sardi possono stare tranquilli, l’autonomia troverà la massima tutela”.