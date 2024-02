Regionali, ultime tappe elettorali per Truzzu. Incontro con Salvini: “Lega alleata fondamentale”

Paolo Truzzu oggi incontra Matteo Salvini: il candidato alle Regionali per il centrodestra cerca così di smussare il tema delle divisioni che corrono sottotraccia nella coalizione a livello nazionale, nonostante l’ostentazione di unità nell’evento conclusivo della sua campagna elettorale a Cagliari con Giorgia Meloni e gli altri leader nazionali sul palco. “Questa mattina, dopo tante difficoltà dovute alle nostre fitte agende, ci sarà un incontro con Salvini – dice il sindaco di Cagliari -. La Lega è una fondamentale alleata in questa avvincente campagna elettorale e l’incontro col suo leader, nonché vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sancirà l’unità d’intenti in relazione alle opere e alle azioni necessarie per la crescita socioeconomica dell’Isola”.

Intanto Truzzu affronta gli ultimi giorni di campagna elettorale: oggi sarà nel Sarrabus, a partire dalle ore 17: San Vito, Muravera, Castiadas e Villasimius, dove incontrerà i sindaci. “Il Governo Meloni sta mantenendo l’impegno preso dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, durante la sua visita allo stabilimento Sanac di Macchiareddu, dove ha incontrato le Rsu e gli operai”, ha detto il sindaco di Cagliari. “Ieri, il ministro, nell’invitare il commissario straordinario di Acciaierie d’Italia, Giancarlo Quaranta, a convocare rapidamente i rappresentanti dei sindacati e delle associazioni dell’indotto dell’ex Ilva, ha posto l’accento anche sulla valorizzazione dei rapporti con le imprese infragruppo, dando particolare evidenza alla Sanac, azienda attraversata dalla crisi unicamente per la rottura delle relazioni con AdI. Perciò, se riprenderà l’attività anche Sanac potrà tornare a produrre, garantendo il livello occupazionale”. Poi il tema dell’Einstein Telescope, affrontato anche dalla presidente del Consiglio a Cagliari. “Rappresenta una grande opportunità per trasformare la Sardegna nell’Isola della ricerca. Punto di riferimento internazionale per scienziati e ricercatori di tutto il mondo. Una delle chiavi dello sviluppo per la Sardegna sono proprio gli investimenti in ricerca e alta formazione”.