C’è ancora tempo sino alle 15 di oggi per votare al referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari. La prima giornata ha fatto registrare una scarsa affluenza da parte degli elettori sardi che hanno disertato le urne. Infatti, alla chiusura dell’ultima rilevazione serale il dato parla del 23,41 per cento degli aventi diritto che hanno votato. Dato pressappoco simile in tutte le zone della Sardegna che si differenziano per pochi punti percentuali. La provincia di Nuoro è quella che ha fatto registrare il minor numero di votanti con il 22,35 per cento, mentre è la Città metropolitana di Cagliari ad aver il dato più alto con il 24,74 per cento.

Il nord Sardegna era chiamato anche a votare per le suppletive del Senato e nonostante questa doppia chiamata alle urne l’affluenza è rimasta decisamente bassa visto che per sostituire la senatrice pentastellata Vittoria Bogo Deledda, deceduta quest’anno, è andato a votare il 22,03 per cento degli aventi diritto.