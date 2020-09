Con una media nazionale che si assesta poco sotto il 30%, la Sardegna e la Sicilia sono le Regioni con la più bassa affluenza alle rilevazioni delle 19. Nell’Isola il dato si ferma al 17,08 per cento (in Sicilia poco meno, 16,96). Alla prima rilevazione di mezzogiorno, la percentuale di votanti era stata del 7,7 per cento. Rispetto al resto dell’Isola a Cagliari l’affluenza è stata leggermente più alta con 24.128 votanti, il 19,06 per cento degli aventi diritto, un dato che nel confronto tra le province fa salire al primo posto la Città metropolitana col 18,07 per cento mentre si trova all’ultimo posto la Provincia del Sud Sardegna col 16 per cento. 16,22 è la percentuale raggiunta alle 19 nell’Oristanese e 16,57 nel Nuorese.

In Provincia di Sassari ha votato per il referendum il 17,49 degli elettori ma nel nord Sardegna gli elettori del collegio uninominale di Sassari sono chiamati alle urne anche per le suppletive del Senato e solo il 16,5 per cento si è impegnato a votare: 70.721 su oltre 467mila aventi diritto. Dopo la chiusura delle 23 si potrà votare fino alle 15 di lunedì.