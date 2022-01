Psd’Az moroso con la Fiera di Cagliari: affitto del Palacongressi da pagare

C’è un moroso d’eccezione con il Centro servizi promozionali per le imprese, ovvero una costola della Camera di commercio che a Cagliari ha preso in mano la Fiera campionaria. Il moroso d’eccezione è il Psd’Az di Christian Solinas che deve qualche migliaio di euro per l’affitto del Palacongressi nel 2018.

Era la fine di novembre quando i Quattro Mori organizzarono alla Fiera il congresso del partito, quello in cui Solinas venne riconfermato segretario, preambolo verso la candidatura a governatore della Sardegna alle Regionali del 2019. Da allora la spesa risulta scoperta.

Sardinia Post ha contattato Giorgio Cherchi, il segretario amministrativo del Psd’Az che al telefono dice: “Non abbiamo pagato perché non ci è mai arrivata la fattura”, è la sua versione dei fatti. Poi il dirigente dei Quattro Mori precisa che il partito “ha contestato la cifra perché non abbiamo usufruito di tutti i servizi messi nel conto”. Al nostro giornale risultava che la somma della morosità fosse di 20mila euro. Ma Cherchi sostiene: “Assolutamente no, parliamo di qualcosa come 6-7mila euro, comunque già saldati quasi tutti”.

Il direttore del Centro servizi è Cristiano Erriu, l’ex assessore dem all’Urbanistica nella Giunta Pigliaru. Una prima volta il telefono di Erriu squilla a vuoto, intorno alle 20. Una seconda volta, pochi minuti dopo, il direttore chiude la comunicazione senza rispondere.

Sardinia Post ha comunque accertato che il conto iniziale che il Psd’Az avrebbe dovuto pagare superava di poco i 20mila euro. Poi c’è stata una trattativa e la somma è stata dimezzata, arrivando a quella indicata da Cherchi. In ogni caso la morosità dei Quattro Mori accertata. Tanto che dal Centro di servizi sono arrivati almeno due solleciti di pagamento, visto che sono passati oltre tre anni dalla congresso di novembre 2018. Il 34° dei sardisti. (al. car.)