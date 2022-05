Promozione della lingua sarda, dalla Giunta 390mila euro

In arrivo 390mila euro per interventi strategici nella promozione della politica linguistica regionale. La Giunta ha stanziato 100mila euro per la Fondazione Maria Carta per spese di funzionamento e attività istituzionale. Altri 100mila all’Istituto Camillo Belleni per la gestione e l’attività dell’Istituto che organizza corsi di formazione in lingua sarda, convegni in ambito linguistico e culturale, pubblica testi e ricerche nello stesso ambito e si occupa del recupero e catalogazione di testi tematici. Alla fondazione Andrea Parodi – che organizza il Festival musicale Andrea Parodi per talenti noti e nuovi e realizza altre attività per la divulgazione del messaggio artistico e umano del Parodi e della tradizione sarda – saranno destinati 50 mila euro per le finalità istituzionali proprie.

Quarantamila euro andranno alla Fondazione Sardinia per l’organizzazione di convegni in materia di lingua e cultura sarda. Infine, 100mila euro sono riservati all’associazione Chenàbura a sostegno dell’attività e delle attività di ricerca sui rapporti tra la comunità ebraica e la Sardegna, anche attraverso la produzione di docufilm, la realizzazione di convegni ed eventi culturali e la pubblicazione di monografie sull’argomento. “C’è stata la necessità di uniformare la gestione dei contributi differenti per tipologia, ma sostanzialmente destinati a finanziare l’attività istituzionale di soggetti privati ritenuti meritevoli di un contributo specifico – ha specificato l’assessore all’Istruzione, Andrea Biancareddu – gli eventuali materiali prodotti con il contributo regionale dovranno riportare una dicitura dalla quale risulti che tale attività è stata svolta con il contributo della Regione Sardegna”