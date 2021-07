La prima giornata del sesto congresso nazionale di Progres è stata all’insegna del confronto pubblico. Negli spazi dell’hotel ‘La Capannina’ ad Aritzo gli indipendentisti hanno avviato una sessione pubblica durante la quale sono intervenuti diversi ospiti per portare un contributo propositivo in vista sia dei lavori congressuali che del prossimo futuro del movimento di liberazione nazionale sardo; sono intervenuti Frantziscu Pala delegato del coordinamento ‘Torra!’ e Gavino Sale di iRS, organizzazioni politiche con cui Progetu Repùblica ha avviato lo scorso maggio un processo di dialogo tra indipendentisti repubblicani.

Ha aperto i lavori il presidente uscente di Progres, Luigi Todde che, ringraziando gli attivisti per il lavoro svolto, ha ricordato le difficoltà che anche l’attività politica ha affrontato per via della situazione sanitaria e relative restrizioni iniziate pochi mesi dopo l’ultimo congresso tenutosi a Bauladu nel dicembre del 2019.

Hanno portato il loro contributo al dibattito svolto ad Aritzo le organizzazioni politiche Sardigna Natzione, Meris, Comunidade, Efa – European Free Alliance e le associazioni Assemblea Natzionale Sarda e ‘Corona de Logu’; hanno inviato dei messaggi di saluto anche le organizzazioni che non hanno potuto presenziare con dei delegati: l’associazione Sardegna-Palestina, Sardegna Possibile e LibeRU.

A conclusione della prima giornata del congresso c’è stato l’intervento del segretario nazionale di Progres, Adriano Sollai, che ha voluto ringraziare i presenti ribadendo la scelta di aver voluto fortemente fare un incontro in presenza dopo il lungo periodo di distacco nelle relazioni personali e politiche dovuto alla crisi sanitaria; Sollai ha sottolineato come l’attività del partito in questo anno abbia comunque portato a dei frutti quali la ricomposizione dell’area del nazionalismo repubblicano che vuole essere un punto di rilancio dello stesso dopo un periodo di resistenza dovuto alle circostanze che abbiamo vissuto.

I lavori congressuali di Progetu Repùblica si concluderanno oggi, domenica 11 luglio, con la discussione della tesi congressuale elaborata dal partito e l’elezione delle cariche nazionali della segreteria politica e della presidenza.