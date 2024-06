Prima giornata in Comune per Zedda: “Trovati 35 milioni di avanzo non usati dalla precedente Giunta”

Un avanzo di bilancio da 35 milioni scovato da Massimo Zedda nella sua prima giornata in Comune a Cagliari. Soldi “purtroppo non utilmente utilizzati entro i termini nel 2023 per politiche sociali, istruzione e cultura – ha detto il sindaco -: potranno essere destinati ormai per i soli lavori pubblici. Ne faremo buon uso”. Zedda è arrivato a palazzo Bacaredda dopo la proclamazione ufficiale. Ora c’è attesa per il riconteggio elettorale – che verrà terminato verosimilmente il 28 giugno – quando potrà essere proclamato il nuovo Consiglio comunale. “Caratterizzato – dice Zedda – oltre che per un elevato livello di competenze, stavolta, anche da un gran numero di donne che coerentemente rispecchia, quantitativamente e qualitativamente, la nostra comunità”.

Sono iniziate anche le consultazioni per la nuova Giunta: “Le aspettative sono altissime, il nostro impegno massimo e costante per il bene della città e del contesto metropolitano, in un percorso di sviluppo e crescita per le nostre cittadine, cittadini e per il benessere collettivo della nostra splendida terra”. Infine “un ringraziamento al Commissario straordinario Luisanna Marras per l’intenso lavoro svolto con la sua indiscussa professionalità e correttezza. Grazie a tutte le dipendenti, i dipendenti (che ho incontrato e che continuerò a sentire nei prossimi mesi) e ai dirigenti, tutte e tutti hanno confermato, nel loro costante operare, un senso profondo di dedizione alle istituzioni”.