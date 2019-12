Il presidente della Regione, Christian Solinas, ha partecipato questa mattina all’inaugurazione della piazza di Golfo Aranci, dedicata all’ex presidente della Repubblica e politico storico isolano, Francesco Cossiga. È stato in questa occasione che il governatore è ritornato sul tema dell’autonomia, ribadendo che “se ben governata genera buoni frutti come dimostra questa piazza che celebra un’opera concreta dell’impegno degli amministratori capaci a favore della comunità”. Il presidente della Regione ha, poi, dedicato un pensiero a Cossiga, ricordandolo come “esempio più limpido di uomo delle Istituzioni che ha unito fieramente e con orgoglio la bandiera dell’Italia e quella della Sardegna“.

La nuova piazza nel centro gallurese supera i quattromila metri quadri ed è la seconda più grande in Sardegna. Si tratta di uno spazio “sottratto al degrado e all’incuria e ora trasformato in un punto di aggregazione per i cittadini e i turisti”, ha detto Solinas che ha, inoltre, puntualizzato che “la Regione vuole sostenere le comunità virtuose nel loro percorso di crescita e pianificazione del territorio, nel rispetto e nella tutela dell’ambiente e nello sviluppo”.