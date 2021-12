Presenze e assenze in Consiglio regionale, dati sotto chiave

L’attività del Consiglio regionale è sotto chiave: sul sito istituzionale della massima assemblea sarda non sono accessibili i dati sulle presenze e sulle assenze degli onorevoli. Incluso il presidente Christian Solinas, uno dei sessanta componenti dell’Aula.

Le presenze e le assenze dei consiglieri regionali rientrano nella trasparenza della pubblica amministrazione. La diffusione di questi dati non può essere taciuta. Invece le informazioni sulla partecipazione ai lavori dell’Assemblea non vengono diffuse dal 2019. Ovvero non esiste un solo dato relativo a questa XVI legislatura in corso.

Dall’Ufficio stampa della Regione ammettono che “sul sito non ci sono i dati”. E spiegano dapprima che sono “in aggiornamento”. Il che stupisce un po’, dal momento che si tratta di numeri cristallizzati. Poi aggiungono che “i dati mancano perché abbiamo cambiato il sito”. Da quasi due anni, però. Infine precisano che “saranno online a gennaio”.

Perché il presidente dell’Aula, il leghista Michele Pais, abbia trascurato questo aspetto, non è dato saperlo. Ma si tratta di una omissione grave a cui va posto rimedio quando prima. Anche perché durante le sedute, i partiti di opposizione hanno spesso rimarcato l’assenza del presidente Solinas dai lavori del Consiglio.

Come si deve dalla foto, nella sezione del sito dedicata alla “Partecipazione al voto“, compare solo una scritta in neretto relativa al 2019. Ma non è cliccabile. Nessun riferimento per il 2020 e il 2021.

A questo punto non resta che attendere gennaio, quando finalmente i sardi potranno conoscere i numeri precisi su chi lavora e chi no. Su chi partecipa alle sedute e chi invece è assente ingiustificato.