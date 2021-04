Lutto nel mondo della politica sarda: è morto all’età di 83 anni Benito Orgiana, ex deputato, tra i fondatori del movimento politico Fortza Paris. Nato a Orroli il 10 febbraio 1938, Orgiana aveva dedicato gran parte della sua vita alla politica e alla Sardegna. Negli anni Novanta era stato assessore all’Annona del Comune di Cagliari e poi consigliere comunale. Nel 1992 era stato eletto deputato con il Partito repubblicano italiano nel collegio di Cagliari-Nuoro per la XI Legislatura, lavorando per due anni in Commissione Agricoltura.

È stato presidente dello Iacp, oggi Area, nel 2001, e nel 2004 ha partecipato alla fondazione del movimento politico Fortza Paris di cui Orgiana era presidente onorario. “È la notizia che non volevo sentire – ha detto il presidente di Fortza Paris, Gianfranco Scalas – è scomparsa una grande persona, aveva una grandissima capacità di difendere la Sardegna, era un vecchio repubblicano che aveva sposato la linea autonomista. Mi è stato sempre vicino – ha aggiunto commosso – è una perdita non solo del partito ma personale”. In molti lo ricordano come “esempio ineguagliabile di rigore morale, altruismo e lealtà”.