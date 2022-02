Pnrr, alla Sardegna 12 milioni per la progettazione

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del presidente del Consiglio dei ministri che ripartisce il Fondo per la progettazione territoriale (Pnrr): oltre 161,5 milioni di euro per rilanciare e accelerare la progettazione dei piccoli Comuni, delle Province e delle Città metropolitane delle regioni del Sud, Marche e Umbria, nonché dei centri delle aree interne.

Alle sette Città metropolitane del sud (Reggio Calabria, Napoli, Bari, Cagliari, Catania, Messina e Palermo) andrà un milione di euro ciascuna. Alle 38 Province del sud più Marche e Umbria 500mila euro ciascuna. Ai 4.800 Comuni del sud e delle aree interne con meno di 30mila abitanti cifre variabili in relazione alla popolazione.

In totale, alle amministrazioni del Meridione è attribuita una quota di 98.977 milioni e a quelle del centro nord di 62.537 milioni. Alla Sardegna sono assegnati complessivamente 12.792.258,40 euro. “È uno dei principali strumenti che abbiamo studiato per sostenere lo sforzo di progettazione degli enti locali: una misura innovativa che aiuterà 4.845 amministrazioni a dotarsi di progetti per partecipare ai bandi e all’assegnazione delle risorse del Pnrr e delle politiche di coesione nazionali ed europee”, afferma la ministra per il Sud e la Coesione Territoriale, Mara Carfagna.