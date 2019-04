È convocata per venerdì la direzione regionale del Pd, già in programma la settimana scorsa, ma poi slittata per indisposizione del segretario Emanuele Cani. L’appuntamento è alle 17 nella sede provinciale del partito in via Canepa a Oristano. All’ordine del giorno le Amministrative che si terranno a giugno o a ottobre e le Europee del 26 maggio. In quest’ultimo caso Cani indicherà la tabella di marcia da seguire per decidere chi correrà nella circoscrizione Isole Sardegna-Sicilia. Una scelta che dovrà essere fatta entro il 10 aprile.

Nel frattempo, il segretario Dem ha incontrato oggi gli otto consiglieri regionali assieme al suo vice, Franco Sabatini. “Nel corso della riunione, è stata rimarcata quella che sarà una costante di questo percorso politico istituzionale. Ossia una grande sinergia tra il Partito democratico e il gruppo presente nel Consiglio regionale – comunciando dal Pd -. Inoltre sono state poste le basi per affrontare il percorso che si dovrà intraprendere nel corso di questa nuova legislatura, dando particolare risalto e attenzione alle problematiche della Sardegna e dei sardi”.