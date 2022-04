Onorevoli ancora in vacanza, salta la seduta della commissione consiliare

I consiglieri regionali preferiscono stare ancora in vacanza. E così la commissione Attività produttive del Consiglio regionale è saltata per mancanza di numero legale. Dovevano essere almeno in sei. Invece a Palazzo, in via Roma a Cagliari, si sono presentati solo in quattro.

Stavolta non è una questione di schieramento. Le assenze registrate nella seduta di oggi sono trasversali e bipartisan. Unico giustificato il leghista Andrea Piras, costretto a casa dal Covid. C’erano il presidente Piero Maieli (Psd’Az), ma non il vice Gian Franco Satta (Progressisti). Presenti pure Salvatore Corrias (Pd), Emanuele Cera (Forza Italia) e Giovanni Antonio Satta (Idea Sardegna). Non si sono visti neppure Sara Canu (Gruppo Misto), Elena Fancello (Psd’Az) e Dario Giagoni (Lega).

La commissione è riconvocata “a data da destinare”, si legge in una nota diffusa dall’Ufficio stampa del Consiglio regionale. A Palazzo c’è una scuola di pensiero: è inutile convocare le sedute a ridosso della feste comandante. perché nessuno si presenta. In realtà servirebbe un cambio di passo da parte degli onorevoli: con ottomila euro abbondanti al mese, ci sarebbe il tanto per scomodarsi anche tre giorni dopo la Pasquetta. Da avant’ieri sono aperte pure le scuole. Non si capisce perché il consiglieri regionali debbano ancora stare in vacanza.

Questo pomeriggio è il turno della Quarta commissione, quella sul Governo del territorio, presieduta dall’azzurro Giuseppe Talana e con Roberto Li Gioi (M5s) vice. Chissà se ci sarà il numero legale.