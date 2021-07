Le Regioni vanno verso il cambio dei parametri per l’attribuzione delle fasce di rischio. Il tema è stato al centro della seduta odierna della commissione Salute della conferenza delle Regioni. L’obiettivo è superare l’attuale criterio che, per la zona bianca, si basa esclusivamente sull’incidenza settimanale dei casi.

Fra le ipotesi di revisione dei criteri, avanzate nel corso dell’assemblea che riunisce gli assessori alla Sanità di tutte le Regioni e Province autonome italiane, la valutazione del peso delle ospedalizzazioni che, anche per la zona bianca, potranno determinare così il passaggio a una fascia di rischio più alta.

Per il cambio di classificazione sono state ipotizzate le soglie del 15 per cento d’occupazione nelle terapie intensive e del 20 per cento nelle degenze ordinarie, con la possibilità di introdurre elementi di flessibilità per le Regioni più piccole. “Troppo restrittiva”, secondo l’assessore della Sanità della Regione Sardegna, Mario Nieddu, l’ipotesi circolata nelle scorse ore, con soglie d’occupazione previste del 5 per cento sulle terapie intensive e del 10 per cento per le degenze ordinarie. “Avremmo ritenuto più opportuno – dichiara Nieddu – mantenere le soglie di occupazione già previste, al 30 per cento per le terapie intensive e al 40 per cento per l’area medica. Bene l’ipotesi dell’introduzione di criteri di flessibilità”.

“L’emergenza – prosegue – mostra uno scenario profondamente cambiato per il crescente numero dei vaccinati, che in Sardegna sfiora quasi il 50 per cento per quanto riguarda le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Ovunque e anche sul nostro territorio osserviamo che a fronte di un’impennata dei casi dovuti alla circolazione della variante Delta, i dati sulle ospedalizzazioni sono contenuti. La gestione dell’emergenza non può rimanere ancorata a criteri inadeguati”.