Nomine in Regione, Todde: “Cambio di passo, scelte in base alle competenze”

“Il cambio di passo rispetto al passato è evidente per chi lo vuole vedere”, dice la presidente della Regione. Alessandra Todde rivendica la decisione di procedere con lo spoils system, revocare i direttori generali e nominarne subito di nuovi con un una delibera, “basandoci su competenze ed esperienza”. Oggi si è svolta la quattordicesima Giunta regionale e in questa occasione è stato anche nominato il nuovo direttore generale dell’Aspal, l’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro, Luca Mereu.

La presidente della Regione rivendica il lavoro di questi giorni, “dopo le delibere approvate ieri, tra le quali il potenziamento del sistema di Protezione civile per la campagna antincendi e il salvamento balneare e lo stanziamento delle risorse necessarie a fronteggiare la crisi idrica del bacino di Posada”. Su proposta dell’assessora alla Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Ilaria Portas, la Giunta oggi ha approvato in via definitiva i provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna, per il programma 2024. “In questo modo – spiega Todde – vogliamo dare maggiore risalto all’attività giovanile di base, che ha un ruolo fondamentale per la crescita e la socializzazione dei nostri ragazzi. A breve verranno pubblicati i bandi”.

Nel pomeriggio la Giunta poi ha attribuito al settore ippico un programma di interventi del valore di 2 milioni di euro.