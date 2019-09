Quattro dirigenti della Regione nominati commissari: così ha deciso la Giunta di Christian Solinas che ieri sera ha riempito altre case della macchina amministrativa rimaste vuote dopo il mandato scaduto ai manager scelti dal centrosinistra nella precedente legislatura. L’Esecutivo ha coperto tutte le tre agenzie regionali che si occupano di agricoltura e pastorizia, ovvero Agrea (nella foto), Laore e Agris più Sardegna Ricerche.

Dalla maggioranza parlano di “nomine a costo zero”, perché i dirigenti scelti, sono già stipendiati dalla Regione. La guida di Sardegna Ricerche la prende in mano Maria Assunta Serra; Raffaele Cherchi è il nuovo commissario Agris; Gianfranco Casu va a Laore, mentre Patrizia Mattioni ad Argea. Tutti i nuovi manager indicati fanno riferimento a un partito. Al momento si sa solo che la nomina di Casu è maturata su indicazione dell’Udc, mentre la Mattioni è una scelta dai Riformatori.

I commissari svolgeranno le funzioni di direttori generali. In Agris l’uscente era Roberto Zurru, poi sostituito a tempo da Giovanni Piredda; in Laore il mandato da Dg è scaduto a Maria Ibba, in Argea a Gianni Ibba. La casella era vuota pure in Sardegna Ricerche dopo la scadenza del contratto a Giorgio Pisanu, anche lui dirigente della Regione. Negli ultimi anni in più di una occasione la politica ha puntato su risorse interne per governare enti ed agenzie, in modo da ridurre i costi della macchina amministrativa.