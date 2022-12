Nieddu si toglie un sassolino dalla scarpa: “I soldi di cui parla Doria li ho trovati io”

Mario Nieddu, il titolare alla Sanità mandato via da Christian Solinas, in accordo con Matteo Salvini, per fare spazio al senatore non rieletto, Carlo Doria, si è tolto un sassolino dalla scarpa. Nieddu è stato sentito da La Nuova Sardegna per replicare in qualche modo a tutti i meriti che il nuovo assessore si è preso in un’intervista di qualche giorno fa allo stesso quotidiano di Sassari.

Nieddu, riferendosi alle dichiarazioni rilasciate da Doria, ha detto intanto: “Più che altro sembrava che il sottoscritto in questi anni non avesse fatto un bel niente. E meno male che adesso arriva il dottor Doria che con la sua bacchetta magica risolve tutti i problemi”.

Doria ha parlato di sette milioni destinati alle case di cura convenzionate, Nieddu fa sapere che “quei soldi ci sono soltanto perché io a ottobre ho chiesto una deroga al Governo”. Quando all’idea di Doria di assumere specializzandi per colmare la carenza di medici, l’ex assessore fa notare di nuovo che “Doria non inventa nulla, la Regione lo sta facendo da tempo-. Quando ero in carica abbiamo bandito 160 concorsi, non scherziamo”. Poi le liste d’attesa: Doria ha annunciato un monitoraggio, Nieddu ha spiegato: “Avere il quadro sui poliambulatori è facile, più complicato capire cosa succede negli ospedali”.