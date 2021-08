Il ministro della Cultura, Dario Franceschini, ha nominato ieri il nuovo Comitato scientifico del Museo archeologico nazionale di Cagliari. È composto dal direttore del Museo archeologico, Francesco Muscolino, che lo presiede, e dai seguenti componenti: Rita Ladogana, Marco Milanese, Silvia Sangiorgi e Paolo Sanjust.

“Il direttore e il Consiglio di amministrazione – afferma Muscolino – augurano il benvenuto al comitato scientifico appena nominato dal ministro Franceschini, e auspicano un proficuo lavoro da svolgere insieme per il futuro sviluppo del Museo”. I componenti del Comitato scientifico restano in carica cinque anni e possono essere confermati per una sola volta.