Numerosi sindaci, a causa del maltempo, hanno dovuto gestire situazioni complicate se non drammatiche come è accaduto a Giuseppe Ciccolini, primo cittadino di Bitti, paese sommerso dal fango e che piange tre vittime della comunità. Il presidente dell’Anci Sardegna, Emiliano Deiana, sul suo profilo Facebook, ha voluto esprimere “un ringraziamento a tutte le sindache e sindaci della Sardegna per l’impagabile lavoro che hanno fatto nelle loro comunità”. Un pensiero particolare ovviamente per Ciccolini e per le vittime e i loro familiari, prima di soffermarsi su un’altra questione.

“Il contrasto ai cambiamenti climatici, un’azione costante di manutenzione del territorio e di contrasto al dissesto idrogeologico, la priorità alla tutela dell’ambiente e contro il consumo indiscriminato di suolo deve unire tutta la Sardegna. Abbiamo pianto troppe vittime negli anni perché non diventi una delle priorità per la nostra terra”.