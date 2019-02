Un piano di investimenti per la Sardegna. Così il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, da Beirut annuncia la sua visita nell’Isola in programma lunedì 11 febbraio. Una visita lampo quella del premier che infatti nella stessa giornata si recherà anche in Molise e Basilicata. “Abbiamo un programma di lavori ben chiaro e un’agenda che stiamo attuando già da diversi mesi. Solo per fare un piccolo esempio, lunedì sarò in Molise, Basilicata e Sardegna per porre le premesse di piani di investimento e di sviluppo, come già fatto in Puglia. Stiamo operando e non saranno altri che ci detteranno l’agenda”.

Il primo ministro ha poi proseguito commentando le previsioni di crescita dell’Italia riviste al ribasso dall’Ue: “Ciascuno può fare le sue valutazioni ma le nostre misure saranno attuate nei prossimi mesi. A febbraio attueremo il piano nazionale di messa in sicurezza del territorio e riammodernamento delle infrastrutture. Avremo tante altre iniziative come quelle per rilanciare i cantieri. Noi parliamo con i fatti”.

Per quanto riguarda i dettagli dell’arrivo in Sardegna, ancora manca il programma ufficiale ma è certo che Conte sarà nel capoluogo nel pomeriggio: dopo l’atterraggio a Elmas, si dovrebbe spostare in prefettura, in piazza Palazzo, per un incontro istituzionale per poi visitare il vicino museo. In serata la partenza dall’Isola.

Nel week end, sabato 9 e domenica 10 febbraio, nell’Isola sbarcherà la ministra della Salute Giulia Grillo per sostenere la campagna elettorale di Francesco Desogus, candidato alla carica di governatore per il M5S alle imminenti elezioni regionali.