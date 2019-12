Passato un mese e spiccioli dalla scadenza, ancora non si conoscono i dati sulle liste d’attesa negli ospedali della Sardegna e relativi all’ultimo semestre del 2019, quello che va da maggio a ottobre. La pubblicazione va avanti dal 2014, quando è stata inserita all’interno di un Piano regionale ad hoc. Ma online c’è ancora e solo il rilevamento di aprile. Nulla di più.

Il monitoraggio delle liste d’attesa riguarda quarantatré prestazioni mediche, che corrispondono ad altrettante visite specialistiche. In una griglia sono indicati i tempi delle viste per ciascuna delle otto Assl, più il Brotzu e le due aziende miste di Cagliari e Sassari. La fotografia restituita dai dati sardi è un variegato universo di attese bibliche ma anche di visite rese nel giro di pochi giorni. Di certo il monitoraggio serve proprio per capire punti di forza ed emergenze.

Dal 2014 succede che sul sito istituzionale della Regione c’è una pagina dedicata ai rilevamenti affidati al Cup, il Centro unico di prenotazione che dipende dall’assessorato alla Sanità. Sardinia Post ha contattato gli uffici di via Roma questa mattina, non più tardi di mezzogiorno. Nel primo pomeriggio c’è stata un’ulteriore interlocuzione. Dall’assessorato guidato da Mario Nieddu hanno fatto sapere che stavano cercando di “capire le ragioni della mancata pubblicazione”. Alle 18,30 ancora nessuna informazione precisa sul perché i tempi delle liste d’attesa non sono stati ancora aggiornati dalla Regione.