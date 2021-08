I 20 milioni di ristori per i danni provocati dai giganteschi roghi nel Montiferru, nell’Oristanese, restano dentro la legge omnibus, come pure quelli destinati alle categorie di lavoratori colpiti dalla crisi pandemica. Il vertice di maggioranza convocato oggi da Christian Solinas a Villa Devoto con i capigruppo mette così la parola fine alla possibilità di uno scorporo della norma sugli incendi e di una sua approvazione nel Consiglio regionale della Sardegna entro domani. Se Christian Solinas e la sua maggioranza avessero voluto dare una corsia preferenziale ai soldi per aiutare le comunità devastate dal fuoco avrebbero potuto farlo, invece il centrodestra ha deciso di portare avanti il pacchetto completo. Che, però, slitterà a dopo Ferragosto. La novità è che la omnibus è finalmente pronta. Sarà infatti trasmesso stasera alle commissioni il testo contenente la variazione di bilancio da oltre 150 milioni di euro, dove troveranno spazio anche i fondi per il sistema sanitario regionale e per il sistema aeroportuale messi a dura prova dal Covid. Nella legge, anche norme di manutenzione come quella che corregge la riforma sanitaria approvata a settembre dello scorso anno, coerentemente con le indicazioni del ministero della Salute proprio per evitare l’impugnazione.

LEGGI ANCHE: Incendi, promessi aiuti da 20 milioni: ma i soldi della Regione non arrivano

Al termine della riunione i capigruppo del centrodestra hanno manifestato l’intenzione di condividere al massimo l’impianto della legge con le opposizioni, alle quali sarà chiesto il benestare per l’ingresso in Aula con la procedura d’urgenza. Sarà difficile che le minoranze si esprimano a favore. In ogni caso, nella settimana successiva a Ferragosto gli uffici saranno chiusi e il provvedimento non dovrebbe approdare in Consiglio prima dell’inizio di settembre. A Villa Devoto il presidente della Regione ha incontrato Franco Mula (Psd’Az), Dario Giagoni (Lega), Emanuele Cera (Forza Italia), Roberto Caredda (Misto), Sara Canu (Riformatori), Giorgio Oppi (Udc) e l’assessore al Bilancio, Giuseppe Fasolino.