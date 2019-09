Giorgio Oppi contro Matteo Salvini. Il leader sardo dell’Udc, complici alcune assenze nella fila del centrodestra in Consiglio regionale, ha bloccato il via libera alla mozione che il capo della Lega ha lanciato la scorsa settimana a Pontida. Obiettivo: togliere il sistema proporzionale dalla legge elettorale nazionale (il Rosatellum bis). Oppi, insieme all’assessore-consigliere Andrea Biancareddu, ha fatto mancare il proprio voto. La maggioranza doveva arrivare a quota trentuno. Ma così non è stato e tutto è slittato a domani.

L’Udc, come tutti i piccoli partiti, deve la propria rappresentanza nelle istituzioni al sistema proporzionale, pensato esattamente per ‘tutelare’ le forze politiche minori. La Lega, diventato il partito leader del centrodestra, ha invece tutto l’interesse a volere il maggioritario che premia, per contro, le forze col consenso più alto. In Sardegna il voto sulla proposta di Salvini è rinviato alla seduta di domani.

Il capo del Carroccio vuole modificare il Rosatellum bis attraverso un refereum abrogativo: la Costituzione prevede che a richiederlo siano 500mila elettori o cinque Consiglio regionali. I leghisti stanno provando a seguire questa strada. La mozione è stata infatti presentata dalle camicie verdi dell’Aula sarda dove il capogruppo è Dario Giagoni. Della Lega è pure il presidente Michele Pais.