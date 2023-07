‘La Sardegna che vorrei’ di Maninchedda: preti e politica a confronto su questione sarda

I sacerdoti. Quelli veri. E la politica. Quella che guarda alle Regionali di febbraio 2024 sapendo che non c’è tempo da perdere. Gli uni e l’altra li ha messi insieme Paolo Maninchedda che giovedì, nel giardino della Biblioteca Satta a Nuoro, con concerto finale affidato a Piero Marras, ha disegnato ‘La Sardegna che vorrei”. Ovvero l’agenda delle priorità nel perimetro della nuova alleanza tra M5s e centrosinistra, inaugurata il 7 luglio ma ancora da definire.

Maninchedda ha fatto da cornice, ha legato storie e idee, ha introdotto testi e musiche (con una competenza letteraria che in molti hanno apprezzato). “Serve nobiltà d’animo, grandezza di spirito e grandi idee che disciplinino e regolino le ambizioni – è stato il filo conduttore del dibattito -. La questione sarda non è una questione economica né democratica, ma politica. Il tema dell’assenza dei poteri che sarebbero necessari ai sardi per aumentare la libertà e lo sviluppo deve tornare centrale nel dibattito politico”.

Le parole dei sacerdoti Ettore Cannavera e Francesco Mariani hanno spiazzato un po’ tutti. Il fondatore della comunità La Collina ha ricordato a tutti che “i delinquenti non nascono delinquenti, ma lo diventano e dunque pongono alla politica la domanda sulle condizioni che generano i reati”. Cannavera ha poi aggiunto che anche “la sinistra si gira dall’altra parte quando si tratta di parlare di carceri”. Don Mariani, che è di Orune, un paese di faide storiche, ha posto l’accento sul fatto che “in Sardegna ogni cantone è patria. Il localismo – ha sottolineato – è una malattia che moralmente si traduce nell’invidia”.

Antonello Cabras ha ricordato che “solo negli anni della Rinascita la Sardegna ha registrato la piena occupazione”. Quindi ecco l’appello a costruire qualcosa di simile a un’assemblea costituente, “dove le forze politiche, tutte le forze politiche, concordano sugli obiettivi nazionali, e si dividono solo sugli strumenti per realizzarli”. I più fini ci hanno visto un invito a sperimentare alleanze inedite, larghe, sarde.

Romina Mura, ex deputata Pd, ha parlato di “mediazione e integrazione”, raccogliendo l’invito di Maninchedda a commentare la misoginia. Era invitata anche Alessandra Todde, la deputata M5s che per le Regionali 2024 sta costruendo la proprio candidatura (oggi il primo appuntamento a Santu Lussurgiu). Ma la parlamentare grillina ha poi annunciato la propria assenza per via di “un aereo perso”.

A Nuoro c’era anche Graziano Milia, il sindaco di Quartu che al pari di Maninchedda e della Todde è nella rosa dei papabili per la leadership delle Regionali di febbraio. “La ricetta Quartu – ha detto il primo cittadino – è una ricetta programmatica e non ideologica: semplice, onesta, chiara”.

Sono poi intervenuti Giovanni Galistu (Consorzio per la tutela del pecorino), Alessandro De Martini (dirigente della regione) e Lorenzo Palermo (sardista storico). Palermo ha rinnovato molto il fuoco Psd’Az, con ragionamenti che in molti hanno ritenuto lenitivi rispetto alla deriva del sardismo nell’epoca Solinas; Galistu ha raccontato come il Montiferru sta risorgendo dall’incendio di due anni fa; De Martini ha tratteggiato una Regione onesta, leale, semplice, moderna e efficace, caratteristiche che oggi sembrano un miraggio.